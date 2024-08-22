Удар по аэродрому "Мариновка" в РФ: появились спутниковые снимки последствий

Служба безопасности совместно с ССО ночью 22 августа атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) OSINT-исследователя MT Anderson.

На спутниковых снимках можно увидеть серьезные поражения на территории аэродрома и разрушенные ангары, на которых могли стоять российские самолеты.

Атака на аэродром "Мариновка"

В ночь на 22 августа в Волгоградской области прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов. В сети сообщалось о пожаре на аэродроме "Мариновка".

Позже источники РБК-Украина сообщили, что СБУ и Силы спецопераций атаковали аэродром "Мариновка" Волгоградской области. Там были атакованы склады с кабами и топливом. На авиабазе возник пожар, там тоже была детонация.

Спутники зафиксировали три очага пожара на территории аэродрома. Один из них - на площадке, где могли стоять российские самолеты.

Стоит отметить, что аэродром "Мариновка" - это единственный аэродром России, где были построены укрытия для самолетов.

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