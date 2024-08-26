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Російські військові об'єкти були атаковані Україною майже 40 разів з початку року, - Molfar

Понеділок 26 серпня 2024 13:58
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Російські військові об'єкти були атаковані Україною майже 40 разів з початку року, - Molfar Фото: російський аеродром "Саваслейка" (wikipedia.com)
Автор: Ніна Єланська

З початку 2024 року російські авіабази та військові аеродроми зазнали щонайменше 40 атак з боку України. При цьому, більшість ударів по військових об'єктах ворога було завдано внаслідок успішних операцій ГУР МОУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OSINT-агенції Molfar.

Зазначається, що з березня по серпень поточного року українські військові здійснили 35 атак по російських авіабазах. Відомо, що ще 5 ударів зазнали військові аеродроми окупантів у Криму.

За даними дослідження, більшість подібних ударів (32%) було завдано дронами-камікадзе ГУР МОУ.

Відомо, що 15% атак були сплановані та завдані СБУ, 10% - Силами Оборони, 9% - Силами спецоперацій та 7% - ВМС.

У дослідженні повідомляється, що приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі була здійснена невідомими силами або підрозділами.

Фото: матеріали дослідження Molfar (x.com molfar_agency)

OSINT-агенція Molfar

Molfar - це українська спільнота OSINT-фахівців. Наразі у неї входять 35 аналітиків та понад 200 волонтерів. Одні із головних завдань агенції - ідентифікація військових злочинців, спростуванням російської пропаганди, розслідування воєнних злочинів.

Також OSINT-фахівці збирають архів подій повномасштабної війни та розробляють перелік недружніх до України суб'єктів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда Molfar приєдналася до українського кіберспротиву.

Раніше ми повідомляли, що у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському аеродрому "Маринівка". Він був єдиним таким об'єктом, який мав укриття для літаків.

Нещодавно атаки зазнав також російський аеродром "Оленья". Окрім цього, відомо, що ГУР змогли успішно атакувати аеродром "Саваслейка".

Нагадаємо, 14 серпня Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російські аеродроми.

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