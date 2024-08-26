Російські військові об'єкти були атаковані Україною майже 40 разів з початку року, - Molfar

З початку 2024 року російські авіабази та військові аеродроми зазнали щонайменше 40 атак з боку України. При цьому, більшість ударів по військових об'єктах ворога було завдано внаслідок успішних операцій ГУР МОУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OSINT-агенції Molfar .

Зазначається, що з березня по серпень поточного року українські військові здійснили 35 атак по російських авіабазах. Відомо, що ще 5 ударів зазнали військові аеродроми окупантів у Криму.

За даними дослідження, більшість подібних ударів (32%) було завдано дронами-камікадзе ГУР МОУ.

Відомо, що 15% атак були сплановані та завдані СБУ, 10% - Силами Оборони, 9% - Силами спецоперацій та 7% - ВМС.

У дослідженні повідомляється, що приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі була здійснена невідомими силами або підрозділами.

Фото: матеріали дослідження Molfar (x.com molfar_agency)

OSINT-агенція Molfar

Molfar - це українська спільнота OSINT-фахівців. Наразі у неї входять 35 аналітиків та понад 200 волонтерів. Одні із головних завдань агенції - ідентифікація військових злочинців, спростуванням російської пропаганди, розслідування воєнних злочинів.

Також OSINT-фахівці збирають архів подій повномасштабної війни та розробляють перелік недружніх до України суб'єктів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда Molfar приєдналася до українського кіберспротиву.