Почти 1300 дронов и сотни авиабомб: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю

По его словам, одной из наиболее пострадавших стала Одесская область. Сейчас все службы продолжают работу, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные условия жизни в пораженных регионах.

Президент подчеркнул, что Украина противодействует российскому террору на разных уровнях - как военном, так и дипломатическом. В частности, на этой неделе было принято важное решение о финансовых гарантиях и гарантиях безопасности для Украины: Евросовет согласовал предоставление 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Кроме того, Украина получает существенную поддержку от партнеров - пакеты помощи от Норвегии и Японии, а также договоренность с Португалией о совместном производстве морских дронов.

"Продолжают работать и переговорные команды Украины и США над путями завершения этой войны достойным миром. И как нужно работают наши дальнобойные санкции против России. Агрессор должен понимать, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла", - отметил президент.