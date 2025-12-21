Майже 1300 дронів і сотні авіабомб: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень

Росія протягом минулого тижня здійснила масовані атаки по Україні, застосувавши близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб і дев’ять ракет різних типів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, однією з найбільш постраждалих стала Одеська область. Наразі всі служби продовжують роботу, щоб якнайшвидше відновити нормальні умови життя в уражених регіонах.
Президент наголосив, що Україна протидіє російському терору на різних рівнях - як військовому, так і дипломатичному. Зокрема, цього тижня було ухвалене важливе рішення щодо фінансових і безпекових гарантій для України: Єврорада погодила надання 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Крім того, Україна отримує суттєву підтримку від партнерів - пакети допомоги від Норвегії та Японії, а також домовленість із Португалією про спільне виробництво морських дронів.
"Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла", - зазначив президент.
Нагадаємо, російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт. Також ми писали, що вчора, 20 грудня, російські окупанти завдали авіаудару по Баштанському району Миколаєва, ймовірно керованими авіабомбами. Поранено чоловіка, зруйновані склади.
Окрім того, росіяни завдали удару по порту "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари. За інформацією ДСНС, попередня ворожа атака на Одещину забрала життя восьми людей, ще 27 осіб отримали поранення. Крім того, в Одеській області через численні терористичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.