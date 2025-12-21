Почти 1300 дронов и сотни авиабомб: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю
Россия в течение прошлой недели осуществила массированные атаки по Украине, применив около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет различных типов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, одной из наиболее пострадавших стала Одесская область. Сейчас все службы продолжают работу, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные условия жизни в пораженных регионах.
Президент подчеркнул, что Украина противодействует российскому террору на разных уровнях - как военном, так и дипломатическом. В частности, на этой неделе было принято важное решение о финансовых гарантиях и гарантиях безопасности для Украины: Евросовет согласовал предоставление 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Кроме того, Украина получает существенную поддержку от партнеров - пакеты помощи от Норвегии и Японии, а также договоренность с Португалией о совместном производстве морских дронов.
"Продолжают работать и переговорные команды Украины и США над путями завершения этой войны достойным миром. И как нужно работают наши дальнобойные санкции против России. Агрессор должен понимать, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла", - отметил президент.
Обстрелы Украины
Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 21 декабря, нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект. Также мы писали, что вчера, 20 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Баштанскому району Николаева, вероятно управляемыми авиабомбами. Ранен мужчина, разрушены склады.
Кроме того, россияне нанесли удар по порту "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары. По информации ГСЧС, предыдущая вражеская атака на Одесскую область унесла жизни восьми человек, еще 27 человек получили ранения. Кроме того, в Одесской области из-за многочисленных террористических ударов России по энергетической инфраструктуре объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.