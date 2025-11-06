ua en ru
Минус почти 1200 солдат и военная техника: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Украина, Четверг 06 ноября 2025 07:20
Минус почти 1200 солдат и военная техника: Генштаб подсчитал потери врага за сутки Фото: военные ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары врагу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За последние сутки, 5 ноября, Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и сотни единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

С 24 февраля 2022 года по 6 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:

  • личного состава - около 1 147 740 (+1 170) чел.
  • танков - 11 329 ед.
  • боевых бронированных машин - 23 541 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 34 288 (+15) ед.
  • РСЗО - 1 535 ед.
  • средства ПВО - 1 237 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов -346 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 430 (+172) ед.
  • крылатые ракеты - 3 918 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 658 (+84) ед.
  • специальная техника -3 991 (+1) ед.

Минус почти 1200 солдат и военная техника: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Фото: враг продолжает терять личный состав, технику и артиллерию (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вражеские обстрелы и боестолкновения

Как сообщал Генштаб, за последние сутки, 5 ноября, на разных направлениях фронта произошло 260 боевых столкновений. Это почти вдвое больше, чем днем ранее.

Российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных ударов, применив 5 ракет и сбросив 94 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на Покровском направлении

Только на Покровском направлении 5 ноября оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.

