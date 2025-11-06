Минус почти 1200 солдат и военная техника: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

За последние сутки, 5 ноября, Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и сотни единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram .

С 24 февраля 2022 года по 6 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:

Вражеские обстрелы и боестолкновения

Как сообщал Генштаб, за последние сутки, 5 ноября, на разных направлениях фронта произошло 260 боевых столкновений. Это почти вдвое больше, чем днем ранее.

Российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных ударов, применив 5 ракет и сбросив 94 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на Покровском направлении

Только на Покровском направлении 5 ноября оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.