Главная » Новости » Война в Украине

На фронте более 160 боев за сутки: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Пятница 07 ноября 2025 00:40
На фронте более 160 боев за сутки: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 6 октября, на фронте в течение дня произошло 164 боевых столкновения. Самым горячим направлением снова было Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В четверг, 6 ноября, российские войска нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 95 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 2693 дронов-камикадзе и совершили 3839 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 10 управляемых бомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка. Украинские защитники остановили 12 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенного пункта Коровий Яр. Бои не утихают в двух локациях.

Тринадцать штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки и Федоровки.

Две вражеские атаки отбили наши защитники вблизи населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 14 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении в целом было обезврежено 97 оккупантов, из них 60 - безвозвратно. Также украинские воины поразили 14 БпЛА, единицу автомобильной и пять единиц специальной техники. Значительно повреждена одна артиллерийская система, единица специальной техники, один пункт управления БпЛА, 13 укрытий личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сечневое, Вороное, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское. Бои продолжаются в двух локациях. Под авиаударами оказались Отрадное, Орестополь.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаударам подверглись Доброполье и Терноватое.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Ольговка подверглась авиаудару противника.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за предыдущие сутки, с 5 на 6 ноября, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 15 артсистем, 84 единицы автотехники и 172 дроны оперативно-тактического уровня.

Отметим, что за все время полномасштабной войны потери армии РФ превысили уже 1,1 млн человек.

