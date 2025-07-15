Будущее Лунина решено? "Реал" получил запрос по украинцу от топ-клуба

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб этим летом. Клубом, который всерьез заинтересован в услугах кипера, пока является испанский "Вильярреал", который уже сделал запрос по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто из DAZN Futbol в соцсети X .

В поисках игрового времени

"Вильярреал" недавно интересовался украинским голкипером, который рассматривает возможность покинуть столицу Испании в поисках регулярной игровой практики", - утверждает Моретто.

Отметим, что значительную часть своей карьеры в "Реале" Лунин провел в статусе дублера Тибо Куртуа. В прошлом сезоне, даже несмотря на долгосрочную травму бельгийца, роль Лунина оставалась неопределенной, что вызвало его разочарование.

Сейчас, когда Куртуа полностью восстановился, 26-летний украинец понимает, что его шансы стать основным вратарем мадридского гранда крайне малы.

Более того, известно, что Хаби Алонсо, главный тренер "Реала", планирует сохранить Куртуа на позиции номер один.

Будущее вне "Реала" и поиски агента

Из-за нехватки игровой практики Лунин передал свое будущее в руки агента Жорже Мендеша, который активно ищет варианты для украинца как в английской Премьер-лиге, так и в испанской Ла Лиге.

Также существует интерес со стороны Саудовской Аравии, где Лунин мог бы не только значительно увеличить свой заработок, но и наконец стать основным вратарем.

Позиция "Реала" и другие варианты

"Реал" не выталкивает Лунина из клуба, но понимает его стремление играть регулярно. Руководство клуба дало четко понять: если поступит предложение, которое будет устраивать как самого Лунина, так и "Реал", его серьезно рассмотрят.

Летний трансфер выглядит оптимальным решением для всех сторон. "Вильярреал" является одним из возможных вариантов, хотя испанский топ-клуб также рассматривает других голкиперов, в частности Пау Лопеса - вратаря французского "Марселя".

Ранее испанская пресса писала также, что одним из возможных вариантов для Лунина является "Реал Овьедо". Этот клуб только что вернулся в Ла Лигу, поэтому команде очень нужно усиление, в том числе и на позицию вратаря.

Интересно, что украинец уже имеет опыт выступлений за "карбайонес". В 2020 году он защищал их ворота на правах аренды, проведя 20 матчей. Именно "Овьедо" дал ему первую полноценную игровую практику в Испании, что делает этот вариант довольно привлекательным.

"El Villarreal ha preguntado por Lunin. Pero en la lista también está Pau López" @MatteMoretto y la última hora del portero del Real Madrid #DAZNTransfer pic.twitter.com/cbCyuwomfq - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 14 июля 2025 г.

Топ-клубы, которые могли бы усилиться украинцем

Среди главных кандидатов, которые могут усилить свои вратарские позиции украинцем, спортивные СМИ также называют итальянский "Интер". Миланский клуб, который ищет омоложения состава, может рассматривать Лунина как замену 36-летнему Яну Зоммеру.

В Англии амбициозный "Ньюкасл", стремящийся к успехам в Лиге чемпионов в следующем сезоне, ищет молодого, но уже опытного и стабильного вратаря.

Немецкая "Бавария" тоже в списке: учитывая возможное завершение карьеры Мануэля Нойера и недостаток доверия к нынешним дублерам, мюнхенцы могут заинтересоваться украинцем.

Испанская "Севилья" предлагает Лунину знакомую среду Ла Лиги и доверие тренеров к молодым игрокам, хотя амбиции клуба несколько меньше, чем у "Реала".

Кроме этого, в западных СМИ время от времени появляются мысли, что Андрей мог бы легко закрыть вратарскую позицию в дортмундской "Боруссии", "Милане" или "Бетисе".

Сейчас будущее Андрея остается открытым, но его переход в новый клуб представляется очень вероятным, поскольку он стремится к новому вызову и возможности играть каждую неделю.

Заметим, что контракт украинца с "Реалом" действует до 2030 года.