"Реал" продлит контракт с Куртуа. Как это повлияет на Лунина: 4 варианта для украинца

Мадридский "Реал" планирует продлить контракт с Тибо Куртуа еще на два года. Нынешнее соглашение 32-летнего бельгийца, которому 11 мая исполнится 33 года, действует до лета 2026-го. Ожидается, что новый контракт будет рассчитан до лета 2028 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Relevo .

Что известно о новом контракте Куртуа в "Реале"

Несмотря на то, что соглашение еще не подписано, переговоры между сторонами продолжаются уже несколько недель. Источники утверждают, что подписание - лишь вопрос времени. Сам Куртуа хочет оставаться в "Реале" как минимум до 35 лет.

Интересно, что таким образом "Реал" нарушит собственное неписаное правило - обычно игроки старше 30 лет получают контракты только на один сезон. Но руководство клуба, включая президента Флорентино Переса, считает Куртуа неприкосновенной фигурой, на которой должна строиться новая команда.

Главный тренер Карло Анчелотти, который, очевидно все же покинет клуб, также полностью доверяет бельгийцу и даже в решающие моменты сезона предпочитал Тибо, несмотря на его физическую неготовность после травм.

Напомним, что Куртуа присоединился к "Реалу" в 2018 году, а в 2021-м подписал пятилетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 43 матча, из которых 14 завершил "на ноль", пропустив 48 голов.

4 варианта развития событий для Андрея Лунина

Между тем второй вратарь команды - украинец Андрей Лунин - в сентябре 2024 года продлил контракт с клубом до 2030 года, но его позиция снова оказывается под вопросом.

Несмотря на успешный сезон 2023/24, когда украинец после тяжелой травмы Куртуа стал основным вратарем "Реала", блестяще проведя много матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, Лунин не смог закрепиться в основе в этом сезоне.

Подписание нового соглашения с бельгийцем может снова подтолкнуть Андрея к поиску нового клуба.

По информации испанских СМИ, Лунин не забыл Анчелотти, как тот не доверил ему место в финале Лиги чемпионов, несмотря на феерическую игру в предыдущих раундах, и как проиграл конкуренцию в Кубке Испании.

Андрей Лунин (facebook.com/RealMadrid)

Вот 4 потенциальных варианта развития событий для украинского вратаря.

Остаться в "Реале" на позиции второго номера

Это наиболее вероятный сценарий на старте сезона-2025/26. Лунин останется дублером Куртуа и будет играть только в менее приоритетных матчах.

Переход в другой клуб

Лунину уже 26 лет, и сидеть в запасе еще несколько сезонов - серьезный удар по карьере, особенно накануне квалификационного цикла ЧМ-2026 и потенциального участия Украины в Евро-2028. Поэтому если поступит выгодное предложение, Лунин может покинуть "Реал", чтобы получить постоянную игровую практику. Это может быть как аренда, так и полноценный трансфер.

Ставка на ротацию

При благоприятных обстоятельствах, тренерский штаб может выбрать стратегию ротации: Лунин будет играть в Кубке Испании или на групповом этапе ЛЧ. Но эта схема будет работать только при условии стабильной формы Куртуа. Кроме того, такой вариант - временный компромисс, который вряд ли удовлетворит Лунина в долгосрочной перспективе.

Появление еще одного конкурента

Для Лунина это худший сценарий из всех возможных. Информация о возможном возвращении Кепы Аррисабалаги в "Реал" создает еще одну угрозу для Лунина, ведь конкуренция обострится еще больше и украинец рискует вообще стать №3. В таком случае украинец может перестать появляться даже в кубковых матчах.

третьим выбором.

Если украинец хочет стабильной игры на самом высоком уровне - лето 2025 года может стать идеальным моментом для перехода в другой амбициозный клуб.

Андрей Лунин (фото: facebook.com/RealMadrid)

Куда мог бы перейти Лунин?

"Интер"

По слухам, миланцы планируют обновление состава, и позиция голкипера может быть среди приоритетов, ведь Ян Зоммер уже немолод - ему 36 лет.

"Ньюкасл"

Англичане имеют амбиции стать не только топ-клубом Премьер-лиги, но и хорошо проявить себя в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Поэтому сейчас "сороки" ищут молодого, но при этом опытного и стабильного вратаря.

"Бавария"

Мануэль Нойер может в ближайшее время завершить выступления за мюнхенцев, а к его нынешним дублерам у тренерского штаба немцев, по слухам, нет полного доверия.

"Севилья"

Для Лунина это не плохой вариант: знакомая среда Ла Лиги, у тренеров высокое доверие к молодым игрокам. Однако, конечно, у клуба меньшие амбиции по сравнению с "Реалом".

Также время от времени в западных СМИ всплывают мысли, что Лунин мог бы легко закрыть вратарскую позицию в дортмундской "Боруссии", "Милане", "Вильярреале" или "Бетисе".