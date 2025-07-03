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Лунин принял решение о будущем в "Реале": что известно

Четверг 03 июля 2025 23:31
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Лунин принял решение о будущем в "Реале": что известно Андрей Лунин (фото: facebook.com/AndriyLunin13)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин решил остаться в клубе как минимум до конца сезона 2025/26, несмотря на статус дублера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diario Gol.

Несмотря на разочарование и слухи о возможном трансфере, Андрей Лунин решил остаться в "Реале" как минимум до конца следующего сезона.

Его контракт с клубом действует до 2030 года, и игрок пока не планирует его досрочно разрывать.

В прошедшем сезоне, Лунин в очередной раз доказал, что заслуживает место в старте. В клубе верят в него - президент Флорентино Перес рассматривает украинца как важный элемент будущего состава.

Все же, окончательную роль Лунина определит новый главный тренер команды - Хаби Алонсо. Его видение позиции вратаря повлияет на то, насколько украинец будет задействован в новом сезоне.

Пока Лунин соглашается на роль дублера, но ожидает получить больше шансов в будущем.

Конкуренция вратарей в "Реале"

Позиция голкипера в "Реале" на протяжении многих лет оставалась проблемной. Начиная с эпохи конфликта между Икером Касильясом и Жозе Моуринью, вопрос первого номера в мадридском клубе долго вызывал споры.

С тех пор, как Тибо Куртуа перебрался в столицу Испании, ситуация несколько стабилизировалась - бельгиец быстро завоевал статус безоговорочного №1.

Все изменилось с его тяжелой травмой, которая предоставила шанс Андрею Лунину стать основным вратарем в сезоне 2023/24. Украинец воспользовался возможностью, демонстрируя надежную игру.

Однако с возвращением Куртуа ситуация вернулась на круги своя - Лунин оказался на скамейке запасных.

26-летний Андрей Лунин с 2018 года находится в системе мадридского "Реала", за это время успел пройти несколько аренд в клубах Ла Лиги и постепенно закрепиться в структуре "сливочных".

Сейчас его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

"Реал" в сезоне 2024/25 завершил чемпионат Испании на втором месте.

Ранее мы писали, что украинские вратари в топе Клубного чемпионата мира.

Также читайте почему звезда "Реала" резко раскритиковал поля в США на клубном ЧМ.

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Футбол Реал Андрей Лунин
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