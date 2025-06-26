Лунин может уйти из "Реала": новый клуб уже ждет

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом. В мадридском "Реале" он регулярно остается в запасе, что подталкивает украинца к поиску нового места с гарантированной игровой практикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание RTPA Oficial.

Кто претендует на Лунина

Согласно информации СМИ, одним из возможных вариантов для Лунина является "Реал Овьедо". Эта команда как раз вернулась в Ла-Лигу после нескольких побед в квалификации за право выступать в элитном дивизионе, а потому нуждается в усилении.

Интересно, что в 2020 году Лунин защищал ворота "карбайонес" на правах аренды и провел за клуб из Овьедо 20 матчей. Именно этот клуб дал ему первую полноценную практику в Испании.

Проблемы Лунина в "Реале"

Отметим, что Лунин никак не может вытеснить из основы мадридцев 33-летнего Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер остается первым номером команды Хаби Алонсо, а украинец вынужден довольствоваться ролью дублера.

В текущем сезоне украинец получал шансы преимущественно в Кубке Испании и матчах Лиги чемпионов в групповой стадии.

В принципиальных поединках плей-офф еврокубков и важнейших матчах Ла-Лиги тогдашний тренер "сливочных" Карло Анчелотти (сейчас он возглавляет сборную Бразилии) традиционно отдавал предпочтение опытному бельгийцу.

Статистика Лунина в сезоне 2024/25

В течение сезона украинский кипер принял участие в 14 матчах за клуб.

Из этих 14 игр 6 раз ему удалось отстоять "на ноль", не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Всего в поединках, где принимал участие украинский голкипер, "Реал" пропустил 19 мячей.