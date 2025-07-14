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Лука Модрич перешел в "Милан": детали трансфера

Понедельник 14 июля 2025 20:58
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Лука Модрич перешел в "Милан": детали трансфера Лука Модрич официально теперь игрок "Милана" (фото: facebook.com/ModricLuka)
Автор: Анна Шиканова

Лука Модрич, живая легенда мадридского "Реала", определился со своим будущим после прощания с испанским грандом. Хорватский полузащитник официально присоединился к итальянскому клубу "Милан", начиная новую страницу в своей блестящей карьере.

Что известно о новом контракте Лука Модрича в "Милане", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х.

Контракт на один год

Лука Модрич подписал с "Миланом" контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, с возможностью продления еще на один год - до 30 июня 2027 года.

Это решение стало кульминацией месяцев спекуляций относительно того, где продолжит свою карьеру один из величайших плеймейкеров современности.

Величие Модрича в "Реале"

39-летний футболист Лука Модрич провел в составе "Реала" 13 незабываемых сезонов, превратившись в настоящий символ эпохи. За это время он сыграл в 597 матчах и забил 43 гола, но его вклад в игру команды измеряется не только статистикой. Его видение поля, невероятные передачи, способность контролировать темп игры и лидерские качества сделали его незаменимым.

Модрич стал самым успешным игроком "Реала" за всю историю клуба по количеству выигранных трофеев.

Кроме клубных достижений, Модрич является иконой хорватского футбола, выведя сборную в финал Чемпионата мира 2018 года и завоевав "Золотой мяч" в том же году - награду, которая прервала многолетнее первенство Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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