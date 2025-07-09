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Цыганков близок к АПЛ: "Жирона" озвучила трансферную стоимость

Среда 09 июля 2025 15:40
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Цыганков близок к АПЛ: "Жирона" озвучила трансферную стоимость Виктор Цыганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Автор: Екатерина Урсатий

Будущее Виктора Цыганкова в "Жироне" оказалось под знаком вопроса. Каталонский клуб готов попрощаться с вингером сборной Украины уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X-аккаунт спортивного журналиста Бена Джейкобса.

Испанская "Жирона" планирует продать Виктора Цыганкова во время летнего трансферного окна, каталонцы ожидают выручить за трансфер ориентировочно 20 миллионов евро.

Сам футболист открыт к смене клуба и рассматривает возможность переезда в Англию.

Чтобы ускорить процесс, агент Цыганкова Елена Мыськив подписала мандат на ведение переговоров с известным израильским агентом Пини Захави.

Среди потенциальных претендентов на украинца клубы Английской Премьер Лиги. Ранее испанское издание AD сообщало, что интерес к игроку проявляют "Борнмут", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Цыганков уже попадал в сферу интересов АПЛ, в частности "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" еще в январе 2023 года.

Цыганков в Ла Лиге

Виктор перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" зимой 2023 года за 5 миллионов евро.

С тех пор вингер провел за испанский клуб 85 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. В сезоне-2023/24 помог команде впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт футболиста с "Жироной" действует до лета 2027 года, а сумма отступных составляет 30 млн евро.

Ранее писали о переходе Максима Таловерова в новый клуб Англии.

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