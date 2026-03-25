Должен был активировать Starlink для РФ. СБУ разоблачила на Закарпатье пособника оккупантов

16:17 25.03.2026 Ср
2 мин
Злоумышленник хотел приобщить к подрывной деятельности свою беременную жену
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: СБУ задержала агента РФ на Закарпатье (СБУ facebook com SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области мужчину, который по заказу РФ пытался зарегистрировать терминалы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Согласно материалам расследования, россияне привлекли мужчину к сотрудничеству через соцсети, где он искал "легких заработков".

Злоумышленник также планировал привлечь к подрывной деятельности свою беременную жену, родственника пожилого возраста и знакомую, которая арендовала у него жилье.

Более того, в случае успеха мужчина планировал найти новых подставных лиц для активации еще большего количества терминалов.

Фото: задержание пособника оккупантов (t.me/SBUkr)

Злоумышленника задержали по месту его жительства. Во время проведения обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на россиян.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, российские оккупанты начали использовать дроны со Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ.

В результате доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. После этого подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронт.

РБК-Украина также писало, что российская армия ищет альтернативы Starlink для управления беспилотниками на фронте. Для этого оккупанты активно применяют дешевые дроны типа "Молния", меняя тактику ударов.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
