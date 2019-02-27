У МАУ повідомили про затримку рейсу з Індії

Рейс прибуде в Київ о 22:00

Из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией задерживается рейс Международных авиалиний Украины (МАУ) PS392 сообщением Дели-Киев. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу МАУ в Facebook.

Как отмечается, из-за конфликт задерживаются многие рейсы, которые вылетают и прибывают в Международный аэропорт Дели. В частности, рейс МАУ вылетел в Киев по альтернативному маршруту.

"После получения разрешения рейс вылетел в Киев альтернативным маршрутом через Оман и Иран, что позволяет обойти закрытые зоны. В связи с этим самолет прибудет в столицу Украины с задержкой. Ожидаемое время прибытия - 22:00 по местному киевскому времени", - говорится в сообщении.

Напомним, Индия привела армию в полную боеготовность из-за эскалации напряженности в отношениях с Пакистаном. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил двух индийских пилотов. Индийские военные подтвердили крах только одного самолета.

РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что это был не их самолет. Они заявили, что сегодня не задействовали истребители F-16. На фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.

После этого госсекретарь США Майк Помпео призвал Индию и Пакистан избегать эскалации конфликта.