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США прокоментували конфлікт між Індією і Пакистаном

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 12:48
США прокоментували конфлікт між Індією і Пакистаном
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео поспілкувався з міністрами закордонних справ Індії і Пакистану

Держсекретар США Майк Помпео закликав Індію і Пакистан уникати ескалації конфлікту після збиття літаків. Про це повідомляє Reuters.

Помпео зазначив, що поспілкувався з міністрами закордонних справ Індії і Пакистану.

"Я сказав обом міністрам, що ми закликаємо Індію і Пакистан проявляти стриманість і уникати ескалації будь-якою ціною", - заявив він.

Зазначимо, що Індія привела армію в повну боєготовність у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. Після цього індійські військові підтвердили крах тільки одного літака.

РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіювали винищувачі F-16.

На тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрили повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

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