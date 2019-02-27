Пакистан закликає Індію до переговорів

Фото: Імран Хан (GettyImages)

Пакистанський прем'єр заявив, що, якщо війна станеться, то вона не буде під його контролем або індійського прем'єра

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан закликає Індію до переговорів після збиття літаків. Про це повідомляє ANI.

За його словами, що якщо війна станеться, то вона не буде під його контролем або індійського прем'єр-міністра Нарендра Моді.

"Якщо війна станеться, вона не буде під моїм контролем або Нарендра Моді. Якщо ви хочете будь-яких переговорів по тероризму, ми готові. Ми повинні сісти і поговорити", - повідомив він.

Відзначимо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Після цього Індія заявила, що збила пакистанський винищувач. На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.

Також в Індії повідомили, що призвели армію в повну боєготовність. Індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміру. У свою чергу Пакистан заявив, що не хоче війни з Індією.