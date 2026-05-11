Лучшие вузы Украины 2026: кто возглавил рейтинг по показателям Scopus, а кто отстает

15:26 11.05.2026 Пн
3 мин
Научная карта Украины - это не только Киев. Какие региональные вузы вошли в десятку лидеров
aimg Василина Копытко
Лучшие вузы Украины 2026: кто возглавил рейтинг по показателям Scopus, а кто отстает Рейтинг оценивает уровень цитируемости научных работ (фото: Getty Images)
Обнародован свежий рейтинг украинских университетов по показателям наукометрической базы Scopus 2026 года. Лидером по уровню цитируемости научных статей остался Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мониторинга портала Освіта.ua.

Главное:

  • Лидер рейтинга: Первое место со значительным отрывом снова занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
  • Критерий оценки: Вузы ранжировали по индексу Хирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и их цитировании.
  • Тройка лучших: Кроме КНУ, в топ-3 вошли Харьковский национальный университет им. Каразина и Сумской государственный университет.
  • Самые низкие показатели: Индекс Хирша у Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств составляет 1, тогда как у лидера КНУ им. Шевченко - 147.
  • Источник данных: Рейтинг сформирован на основе показателей базы SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года.

Как формировался рейтинг

Результаты наукометрического мониторинга базируются на показателях базы данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Высшие учебные заведения ранжировали по индексу Хирша - показателю, учитывающему количество научных публикаций и их цитирование коллегами.

Топ-10 университетов по версии Scopus

Первая десятка наиболее влиятельных украинских вузов в научном сообществе выглядит так:

  1. КНУ имени Тараса Шевченко - индекс Хирша - 147;
  2. ХНУ имени В. Н. Каразина - индекс Хирша - 101;
  3. Сумской государственный университет - индекс Хирша - 89;
  4. ЛНУ имени Ивана Франко - индекс Хирша - 85;
  5. НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - индекс Хирша - 83;
  6. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - индекс Хирша - 80;
  7. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - индекс Хирша - 80;
  8. Национальный университет "Львовская политехника" - индекс Хирша - 78;
  9. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника - индекс Хирша - 75;
  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - индекс Хирша - 74.

Отмечается, что база Scopus индексирует более 30 тысяч научных изданий, включая материалы конференций и книжные издания в технических, медицинских и гуманитарных сферах.

У кого самые низкие показатели

Самые низкие показатели в этом году у следующих вузов:

  • Киевский институт Национальной гвардии Украины - индекс Хирша - 3.
  • Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой - индекс Хирша - 3.
  • Киевская муниципальная академия музыки им. Р. М. Глиэра - индекс Хирша - 2.
  • Зигмунд Фрейд Университет Украина - индекс Хирша - 2.
  • Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств - индекс Хирша - 1.

Ранее мы делились рейтингом вузов с самым высоким баллом для поступления, где проходной порог стартует от 140+.

Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
