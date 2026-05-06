ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Огонь в лесу не утихает: на Закарпатье привлекли новые силы, прокуратура открыла дело

10:32 06.05.2026 Ср
2 мин
Чрезвычайники до сих пор не могут локализовать масштабный лесной пожар
aimg Ирина Глухова
Огонь в лесу не утихает: на Закарпатье привлекли новые силы, прокуратура открыла дело Фото: на Закарпатье вторые сутки бушует пожар в лесу (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Закарпатской области уже вторые сутки бушует крупный лесной пожар. К спасателям присоединились коллеги из двух других областей, а прокуратура выясняет причины возгорания в рамках уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области и областную прокуратуру.

Читайте также: На Закарпатье масштабный лесной пожар, к тушению привлечена авиация (фото)

По данным спасателей, пожар вспыхнул в лесном массиве на Мукачевщине.

По состоянию на 08:00 6 мая огонь охватил около 75 гектаров на территории Верхне-Воловецкого лесничества.

К ликвидации пожара привлечено 243 человека и 46 единиц техники, в том числе 138 спасателей ГСЧС и 36 единиц техники. На помощь также прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей - еще 58 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению привлечены 105 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц техники. Планируется привлечение авиации ГСЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Фото: к тушению масштабного пожара на Закарпатье привлекли спасателей еще из двух областей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Тем временем Закарпатская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту пожара на Боржавском хребте. Правоохранители проверяют, мог ли произойти поджог или другой человеческий фактор.

По данным следствия, сообщение о возгорании поступило 5 мая около 15:30. Уже вечером площадь пожара достигла примерно 75 гектаров леса вблизи поселка Воловец.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара. Производство открыто по статье об уничтожении или повреждении объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины).

Пожар на Закарпатье

Напомним, накануне в районе поселка Воловец на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар. Очаги возгорания фиксируются на большой площади, огонь продолжает распространяться.

К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. К ликвидации пожара также присоединились местные жители.

Глава ОГА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, к работам привлекали пожарный самолет. Также он сообщил, что сегодня к тушению присоединится сводный отряд спасателей из Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Закарпатская область ГСЧС Прокуратура Пожар
Новости
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет