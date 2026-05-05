В Закарпатье масштабный лесной пожар, к тушению привлечена авиация (фото)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 5 мая в 15:27 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в урочище Килица возле поселка Воловец Мукачевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в сети Facebook.

Отдельно министр МВД Игорь Клименко отметил , что быо привлечен пожарный самолет, а завтра к тушению присоединится сводный отряд Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

На месте также работают специалисты Воловецкого лесного хозяйства. В ликвидации пожара участвуют 16 работников и задействованы два пожарных модуля лесников.

Для контроля ситуации и координации действий используется беспилотная авиация. Это позволяет оперативно отслеживать распространение огня и корректировать работу на месте.

К ликвидации огня привлечены подразделения ГСЧС Закарпатской области. В тушении участвуют 44 спасателя и 13 единиц техники, задействованные из состава второго и третьего государственных пожарно-спасательных отрядов.

По данным спасателей, возгорание произошло в лесном массиве, где огонь быстро распространился по подстилке. Площадь пожара предварительно оценивается примерно в 15 гектаров.

