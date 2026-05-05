ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Закарпатье масштабный лесной пожар, к тушению привлечена авиация (фото)

23:15 05.05.2026 Вт
2 мин
Ориентировочная площадь возгорания составляет около 15 гектаров
aimg Анастасия Никончук
В Закарпатье масштабный лесной пожар, к тушению привлечена авиация (фото) Фото: ГСЧС (ГСЧС Закарпатья)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 5 мая в 15:27 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в урочище Килица возле поселка Воловец Мукачевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в сети Facebook.

Читайте также: Удары по спасателям, газовому объекту и УЗ: все о ночной атаке на Киевщину, Харьков и Полтавщину

Обстоятельства пожара

По данным спасателей, возгорание произошло в лесном массиве, где огонь быстро распространился по подстилке. Площадь пожара предварительно оценивается примерно в 15 гектаров.

Силы и средства

К ликвидации огня привлечены подразделения ГСЧС Закарпатской области. В тушении участвуют 44 спасателя и 13 единиц техники, задействованные из состава второго и третьего государственных пожарно-спасательных отрядов.

Мониторинг с воздуха

Для контроля ситуации и координации действий используется беспилотная авиация. Это позволяет оперативно отслеживать распространение огня и корректировать работу на месте.

Дополнительные силы

На месте также работают специалисты Воловецкого лесного хозяйства. В ликвидации пожара участвуют 16 работников и задействованы два пожарных модуля лесников.

Отдельно министр МВД Игорь Клименко отметил, что быо привлечен пожарный самолет, а завтра к тушению присоединится сводный отряд Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Напоминаем, что снимки спутников NASA подтвердили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области РФ, зафиксированное после атаки беспилотников в ночь на 5 мая.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска нанесли удары по пяти объектам инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Сумской и Харьковской областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Закарпатье ГСЧС Пожар
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной