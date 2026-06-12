Facebook, Instagram и WhatsApp не работают: что известно о глобальном сбое Meta

В пятницу, 12 июня, сервисы Meta столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к популярным соцсетям и мессенджерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные международного мониторингового сервиса Down for Everyone or Just Me .

Масштабы проблемы и география сбоя

Первые признаки нестабильной работы платформ начали фиксировать около 16:20 по киевскому времени, а уже ближе к 17:00 волна сообщений об ошибках приобрела лавинообразный характер.

Сбой имеет глобальный статус- о невозможности открыть приложения сообщают жители Украины, Великобритании, США, Польши, Германии, Дании и многих других стран.

По статистике профильных мониторинговых платформ, характер проблем распределился следующим образом:

Полная недоступность (58% жалоб): пользователи видят пустые страницы, вкладки не обновляются, а приложения выдают сообщения об отсутствии связи с сетью.

Проблемы с авторизацией (22% жалоб): системы безопасности автоматически выбрасывают людей из активных сессий, а при попытке повторного входа появляется сообщение об ошибке пароля.

Ошибки сервера (20% жалоб): веб-версии сайтов вместо привычного интерфейса выдают общую техническую ошибку сервера.

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Очередной удар по серверам Meta

Этот инцидент стал уже вторым серьезным испытанием для корпорации Марка Цукерберга за последние десять дней. Предыдущий серьезный сбой в работе Facebook продолжительностью около 45 минут фиксировали совсем недавно - в среду, 3 июня 2026 года.

Тогда инженерам удалось оперативно восстановить дата-центры, однако сегодняшняя ситуация оказалась значительно сложнее, поскольку одновременно из строя вышли абсолютно все ключевые продукты компании, включая Threads.

Сейчас представители Meta официально не прокомментировали точные причины падения внутренней инфраструктуры, однако специалисты по кибербезопасности предполагают наличие внутренней ошибки при обновлении конфигурации маршрутизации серверов.