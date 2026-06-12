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Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють: що відомо про глобальний збій Meta

17:17 12.06.2026 Пт
2 хв
Мільйони користувачів залишилися без доступу до сервісів
aimg Ольга Завада
Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють: що відомо про глобальний збій Meta Сервери Meta не витримують навантаження (фото: Unsplash)
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У п’ятницю, 12 червня, сервіси Meta зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми з доступом до популярних соцмереж та месенджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані міжнародного моніторингового сервісу Down for Everyone or Just Me.

Масштаби проблеми та географія збою

Перші ознаки нестабільної роботи платформ почали фіксувати близько 16:20 за київським часом, а вже ближче до 17:00 хвиля повідомлень про помилки набула лавиноподібного характеру.

Збій має глобальний статус - про неможливість відкрити додатки повідомляють мешканці України, Великої Британії, США, Польщі, Німеччини, Данії та багатьох інших країн.

За статистикою профільних моніторингових платформ, характер проблем розподілився наступним чином:

Повна недоступність (58% скарг): користувачі бачать порожні сторінки, вкладки не оновлюються, а додатки видають повідомлення про відсутність зв'язку з мережею.

Проблеми з авторизацією (22% скарг): системи безпеки автоматично викидають людей з активних сесій, а за спроби повторного входу з'являється повідомлення про помилку пароля.

Помилки сервера (20% скарг): веб-версії сайтів замість звичного інтерфейсу видають загальну технічну помилку сервера.

Читайте більше: Instagram Map розкриває геолокацію: чому це небезпечно для українців і як вимкнути функцію

Черговий удар по серверах Meta

Цей інцидент став уже другим серйозним випробуванням для корпорації Марка Цукерберга за останні десять днів. Попередній серйозний збій у роботі Facebook тривалістю близько 45 хвилин фіксували зовсім нещодавно - у середу, 3 червня 2026 року.

Тоді інженерам вдалося оперативно відновити дата-центри, проте сьогоднішня ситуація виявилася значно складнішою, оскільки одночасно з ладу вийшли абсолютно всі ключові продукти компанії, включно з Threads.

Наразі представники Meta офіційно не прокоментували точні причини падіння внутрішньої інфраструктури, проте фахівці з кібербезпеки припускають наявність внутрішньої помилки при оновленні конфігурації маршрутизації серверів.

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