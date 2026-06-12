Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють: що відомо про глобальний збій Meta
У п’ятницю, 12 червня, сервіси Meta зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми з доступом до популярних соцмереж та месенджерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані міжнародного моніторингового сервісу Down for Everyone or Just Me.
Масштаби проблеми та географія збою
Перші ознаки нестабільної роботи платформ почали фіксувати близько 16:20 за київським часом, а вже ближче до 17:00 хвиля повідомлень про помилки набула лавиноподібного характеру.
Збій має глобальний статус - про неможливість відкрити додатки повідомляють мешканці України, Великої Британії, США, Польщі, Німеччини, Данії та багатьох інших країн.
За статистикою профільних моніторингових платформ, характер проблем розподілився наступним чином:
Повна недоступність (58% скарг): користувачі бачать порожні сторінки, вкладки не оновлюються, а додатки видають повідомлення про відсутність зв'язку з мережею.
Проблеми з авторизацією (22% скарг): системи безпеки автоматично викидають людей з активних сесій, а за спроби повторного входу з'являється повідомлення про помилку пароля.
Помилки сервера (20% скарг): веб-версії сайтів замість звичного інтерфейсу видають загальну технічну помилку сервера.
Черговий удар по серверах Meta
Цей інцидент став уже другим серйозним випробуванням для корпорації Марка Цукерберга за останні десять днів. Попередній серйозний збій у роботі Facebook тривалістю близько 45 хвилин фіксували зовсім нещодавно - у середу, 3 червня 2026 року.
Тоді інженерам вдалося оперативно відновити дата-центри, проте сьогоднішня ситуація виявилася значно складнішою, оскільки одночасно з ладу вийшли абсолютно всі ключові продукти компанії, включно з Threads.
Наразі представники Meta офіційно не прокоментували точні причини падіння внутрішньої інфраструктури, проте фахівці з кібербезпеки припускають наявність внутрішньої помилки при оновленні конфігурації маршрутизації серверів.