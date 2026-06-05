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Meta запускает ИИ для блогеров: что изменится в создании контента

18:18 05.06.2026 Пт
3 мин
Алгоритм самостоятельно будет анализировать комментарии, подбирать тренды и полностью дублировать ролики на других языках
aimg Ольга Завада
Meta запускает ИИ для блогеров: что изменится в создании контента Новые инструменты изменят Facebook (фото: Magnific)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Meta объявила о запуске нового персонального ИИ-помощника для авторов контента в Facebook, а также расширила возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты должны упростить работу блогеров и удержать их внутри экосистемы на фоне жесткой конкуренции.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Meta.

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Как работает новый ИИ-помощник для Facebook?

Новый виртуальный ассистент помогает авторам контента избавиться от необходимости ежедневно анализировать сложные графики и цифровые панели в творческой студии. Пользователи могут задавать прямые вопросы системе и получать мгновенные индивидуальные рекомендации по оптимизации страницы.

Главные возможности нового ассистента:

Быстрые ответы. Блогеры могут узнать у чат-бота, когда именно лучше публиковать сообщения или о чем чаще всего пишут подписчики в комментариях.

Глубокий анализ аудитории. Алгоритм анализирует изменения структуры подписчиков за определенный промежуток времени и предлагает конкретные шаги для улучшения охвата.

Генерирование идей. Система отслеживает актуальные культурные события и популярные аудиодорожки, предлагая готовые темы для создания новых публикаций.

Сейчас развертывание новой функции началось для ограниченного круга авторов в США, Канаде и Индии. В будущем Meta планирует расширить географию доступности инструмента и добавить новые аналитические возможности.

Meta запускает ИИ для блогеров: что изменится в создании контента

ИИ помогает креаторам искать идеи для контента (скриншот: Meta)

Почему Meta пытается заменить ChatGPT?

Запуск встроенного ИИ-помощника является частью глобальной стратегии Meta в борьбе за лидерство с TikTok и YouTube. Поощряя авторов чаще создавать контент с помощью готовых идей, Facebook стремится существенно повысить общую активность и вовлеченность пользователей.

Кроме того, наличие удобного инструментария приложения нивелирует потребность блогеров в обращении к сторонним сервисам, в частности ChatGPT, во время брейншторминга. Это позволяет удерживать создателей контента исключительно внутри цифровой инфраструктуры компании.

Meta запускает ИИ для блогеров: что изменится в создании контентаС каждым взаимодействием ИИ узнает, над чем работает креатор и соответственно адаптирует свои рекомендации (скриншот: Meta)

Синхронизация и автоматический дубляж: масштабное обновление Reels

Одновременно с запуском ассистента Meta существенно расширила перечень языков для автоматического ИИ-перевода видео. В список добавились арабский, французский, тайский, вьетнамский и индонезийский языки.

Уникальность технологии заключается в том, что при автоматическом переводе коротких роликов Reels система полностью сохраняет оригинальный голос, интонацию и уникальное звучание автора.

Для достижения максимальной естественности разработчики добавили специальную функцию синхронизации губ (lip-sync). Алгоритм автоматически подстраивает мимику и движения губ блогера на видео под звуковую дорожку переведенного языка.

По данным компании, сейчас более 500 миллионов пользователей Facebook еженедельно просматривают видео, переведенные с помощью ИИ.

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