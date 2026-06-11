Instagram Map раскрывает геолокацию: почему это опасно для украинцев и как отключить функцию

Функция Instagram Map вызвала волну недовольства среди украинских пользователей в Threads: вместо удобной карты она предлагает пассивный трекинг, который автоматически транслирует координаты человека каждый раз, когда он открывает приложение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост пользовательницы под ником psy.friendly_margarita в Threads .

Как работает Instagram Map?

Опция появилась в верхней части вкладки сообщений (DM) как расширенная версия привычных статусов.

Она сочетает в себе два совершенно разных типа отслеживания:

Активная геолокация: места, которые пользователь сознательно обозначает в сториз, постах или рилсах. Здесь человек сам решает, чем и когда делиться.

Пассивная геолокация: наиболее противоречивая технология. Instagram автоматически фиксирует и показывает друзьям последнее местонахождение пользователя каждый раз, когда тот открывает приложение - даже если просто листает ленту, ничего не публикуя.

Главная проблема заключается в том, что без тщательной ручной проверки настроек точные координаты могут видеть все, кто в списке взаимных подписок - включая бывших партнеров, коллег или случайных знакомых.

Почему эксперты бьют тревогу?

Основательница сервиса цифровой безопасности Block Party Трейси Чоу отмечает, что разработчики применили стандартную тактику: декларируют простой контроль над приватностью, однако делают меню настолько запутанным, что пользователи по умолчанию делятся значительно большим объемом чувствительной информации, чем планировали.

Организация Common Sense Media предупреждает об угрозах для подростков - от кибербуллинга до физического преследования.

Кроме того, функция несет в себе другие скрытые угрозы:

Токсичность в отношениях: постоянное отслеживание превращается в "цифровой поводок", стимулируя психологическое насилие и контролирующее поведение.

Иллюзия родительского контроля: для подростковых аккаунтов разработали неоднозначное решение - родители знают об активации функции, однако не видят саму локацию без согласия ребенка. Это создает ложное ощущение безопасности.

Утечка чувствительных данных: регулярные маршруты раскрывают домашний адрес, место работы, визиты к врачам или психотерапевтам, создавая готовую "карту жизни" для злоумышленников.

Особая опасность для Украины

В условиях полномасштабной войны вопрос геолокации - это не только дискуссии о ментальном комфорте, но и базовая безопасность.

Постоянный геотрекинг оставляет цифровой след, который враг может использовать для

сбора данных,

изучения маршрутов военных и волонтеров,

планирования преступлений и тому подобное.

Instagram уверяет, что хранит данные только три дня и не использует их для таргетинга рекламы. Однако эксперты напоминают: зафиксированные данные могут попасть к третьим лицам через хакерские взломы или судебные запросы.

Как полностью отключить Instagram Map?

Чтобы прекратить автоматический слив координат, эксперты рекомендуют полностью заблокировать функцию.

В приложении Instagram:

Перейдите в настройки своего профиля.

Выберите пункт "Кто может видеть ваше местонахождение".

Установите значение: "Никто".

Воздержитесь от добавления геометки вручную к новым постам и сториз.

На уровне операционной системы смартфона: