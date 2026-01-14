Масштабные схемы избежания мобилизации: в 8 областях объявили подозрения

Военное положение и мобилизация

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Речь идет о документах №14366 и №14367.

Согласно им, режим военного положения и мобилизация должны быть продлены с 05:30 3 февраля 2026 года до 3 мая 2026 года включительно. Последний раз парламент продлевал эти меры до 3 февраля 2026 года.

Также Зеленский после совещания с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым заявил о необходимости изменений в системе мобилизации.

По данным Минобороны, ведомство сталкивается с дефицитом финансирования в 300 млрд гривен, а также с проблемами самовольного оставления частей и более чем двумя миллионами украинцев, которые находятся в розыске.