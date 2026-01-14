UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Масштабні схеми уникнення мобілізації: у 8 областях оголосили підозри

Фото: прокуратура викрила масштабні схеми уникнення мобілізації (Колаж/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Прокуратура спільно з правоохоронцями викрила масштабні схеми уникнення мобілізації у восьми регіонах України. До справи залучені посадовці військкоматів, медики та організатори незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Правоохоронці зафіксували десятки фактів, коли за гроші військовозобов’язаним допомагали отримати фіктивну інвалідність або незаконно покинути країну.

"Схеми охоплювали одразу кілька регіонів і діяли за участі як медиків, так і посадовців ТЦК та прикордонної служби", - зазначили в прокуратурі.

Зокрема:

Львівщина: заступник директора лікарні та двоє лікарів оформлювали фіктивні довідки про інвалідність, отримавши 8300 доларів.

Дніпропетровщина: прикордонник пропонував нелегальний виїзд за кордон за 12 000 доларів.

Сумщина: завідувач відділення вимагав 20 000 гривень за "правильний" діагноз для ВЛК.

Закарпаття: житель Хуста за 5000 євро організовував перехід до Румунії.

Запоріжжя: за 800 доларів продавали GPS-маршрути для втечі з України.

Волинь: керівник РТЦК обіцяв внести зміни до системи "Оберіг" за 3000 доларів.

Івано-Франківщина: двоє сержантів ТЦК переправили щонайменше 10 чоловіків за 8000 доларів з кожного.

Хмельниччина: лікар вимагав 1500 доларів за оформлення інвалідності.

"Викриття таких злочинів є одним із пріоритетів, адже вони підривають обороноздатність держави", - наголошують в прокуратурі.

Воєнний стан і мобілізація

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Йдеться про документи №14366 і №14367.

Згідно з ними, режим воєнного стану та мобілізація мають бути продовжені з 05:30 3 лютого 2026 року до 3 травня 2026 року включно. Востаннє парламент подовжував ці заходи до 3 лютого 2026 року.

Також Зеленський після наради з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим заявив про необхідність змін у системі мобілізації.

За даними Міноборони, відомство стикається з дефіцитом фінансування у 300 млрд гривень, а також з проблемами самовільного залишення частин і понад двома мільйонами українців, які перебувають у розшуку.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПрокуратураВійна в УкраїніМобілізація в Україні