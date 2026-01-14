Масштабні схеми уникнення мобілізації: у 8 областях оголосили підозри

Воєнний стан і мобілізація

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Йдеться про документи №14366 і №14367.

Згідно з ними, режим воєнного стану та мобілізація мають бути продовжені з 05:30 3 лютого 2026 року до 3 травня 2026 року включно. Востаннє парламент подовжував ці заходи до 3 лютого 2026 року.

Також Зеленський після наради з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим заявив про необхідність змін у системі мобілізації.

За даними Міноборони, відомство стикається з дефіцитом фінансування у 300 млрд гривень, а також з проблемами самовільного залишення частин і понад двома мільйонами українців, які перебувають у розшуку.