ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят

Понедельник 12 января 2026 10:49
UA EN RU
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят Фото: в Украине снова хотят продлить военное положение и мобилизацию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты 14366 и 14367 соответственно.

Согласно документам предлагается продлить с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть до 3 мая 2026 года включительно.

Законопроекты уже поступили на рассмотрение Рады. В случае утверждения они продолжат действующие меры безопасности и мобилизационные процессы в Украине.

Таки образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Мобилизация и военное положение в Украине

Во время военного положения в стране действует специальный правовой режим в случае угрозы государственной безопасности, нападения другого государства или угрозы войны, чтобы обеспечить защиту государства, его граждан и ключевой инфраструктуры.

Мобилизация - это плановый перевод экономики страны и ее Вооруженных сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.

Мобилизация бывает общей или частичной. По Украине действует именно общая.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине действует особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях. Кроме того, лица данной возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Напомним, в последний раз Верховная Рада продлевала действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля 2026 года.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что военное положение в стране завершится только после того, как для Украины появятся гарантии безопасности.

Он отметил, что без таких гарантий война фактически не закончилась и государство не может считать ее завершенной из-за риска повторной агрессии со стороны соседней страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Владимир Зеленский
Новости
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году