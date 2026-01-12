Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты 14366 и 14367 соответственно.

Согласно документам предлагается продлить с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть до 3 мая 2026 года включительно.

Законопроекты уже поступили на рассмотрение Рады. В случае утверждения они продолжат действующие меры безопасности и мобилизационные процессы в Украине.

Таки образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Мобилизация и военное положение в Украине

Во время военного положения в стране действует специальный правовой режим в случае угрозы государственной безопасности, нападения другого государства или угрозы войны, чтобы обеспечить защиту государства, его граждан и ключевой инфраструктуры.

Мобилизация - это плановый перевод экономики страны и ее Вооруженных сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она необходима для отражения внешней агрессии.

Мобилизация бывает общей или частичной. По Украине действует именно общая.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине действует особый период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях. Кроме того, лица данной возрастной категории могут присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.