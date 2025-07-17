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Масштабный пожар в торговом центре Ирака: погибли 60 человек (видео)

Ирак, Четверг 17 июля 2025 11:45
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Масштабный пожар в торговом центре Ирака: погибли 60 человек (видео) Фото: масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Ираке (скрин с видео)
Автор: Ірина Глухова

Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре иракского города Аль-Кут. В огне погибли по меньшей мере 60 человек, под завалами могут быть другие жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ночью пламя охватило пятиэтажное здание торгового центра в городе Эль-Кут на востоке Ирака.

По словам представителя департамента здравоохранения, уже составлен список из 59 идентифицированных жертв, но одно тело настолько сильно обгорело, что его идентификация затруднена. Чиновник также отметил, что под завалами могут оставаться другие люди.

Причины пожара сейчас выясняются. Известно, что против владельца здания и администрации торгового центра уже открыты судебные производства, но характер обвинений не разглашается.

Губернатор провинции пообещал обнародовать предварительные результаты расследования в течение 48 часов.

В связи с трагедией в регионе объявлен трехдневный траур.

В соцсетях распространяются видео с места трагедии, на которых видно, как спасатели пытаются обуздать огонь.

Пожары в Украине

В ночь на 17 июля в Чернигове на территории городского рынка произошел пожар, загорелись киоски и кровля мясного павильона.

А в ночь на 16 июля оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. В результате этого был поражен инфраструктурный объект и возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 16 июля под атакой дронов была Черкасская область. Тогда ПВО удалось обезвредить 14 дронов, однако обломки сбитых беспилотников вызвали пожары и разрушения.

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