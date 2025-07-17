Ночью на рынке в Чернигове вспыхнул пожар: горели киоски (фото)

В ночь на 17 июля в Чернигове вспыхнул пожар. В частности, огонь распространился на территории местного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Также чрезвычайники уточнили, что жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

В ГСЧС проинформировали, что для ликвидации последствий было привлечено 14 единиц техники и 53 спасателя.

"Ночью на территории городского рынка загорелись киоски и кровля мясного павильона. Огонь быстро распространялся, но спасатели оперативно не допустили масштабного пожара", - говорится в сообщении.

Другие пожары

Отметим, что пожары в разных уголках Украины происходят ежедневно. В частности, практически по всех случаях это связано с российскими атаками.

Например, в ночь на 16 июля оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. В результате этого был поражен инфраструктурный объект и возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 16 июля под атакой дронов была Черкасская область. Тогда ПВО удалось обезвредить 14 дронов, однако обломки сбитых беспилотников вызвали пожары и разрушения.

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