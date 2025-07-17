Масштабна пожежа в торговому центрі Іраку: загинули 60 людей (відео)

Масштабна пожежа спалахнула в торговому центрі іракського міста Аль-Кут. У вогні загинуло щонайменше 60 людей, під завалами можуть бути інші жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вночі полум’я охопило п’ятиповерхову будівлю торгового центру у місті Ель-Кут на сході Іраку.

За словами представника департаменту охорони здоров’я, вже складено список із 59 ідентифікованих жертв, але одне тіло настільки сильно обгоріло, що його ідентифікація ускладнена. Посадовець також зазначив, що під завалами можуть залишатися інші люди.

Причини пожежі наразі з’ясовуються. Відомо, що проти власника будівлі та адміністрації торгового центру вже відкрито судові провадження, але характер звинувачень не розголошується.

Губернатор провінції пообіцяв оприлюднити попередні результати розслідування протягом 48 годин.

У зв’язку з трагедією в регіоні оголошено триденну жалобу.

У соцмережах поширюються відео з місця трагедії, на яких видно, як рятувальники намагаються приборкати вогонь.