Поврежденные дома и пожары на полях: РФ ударила по Черкасской области (фото)
Черкасская область в ночь на 16 июля находилась под атакой российских "Шахедов". ПВО удалось обезвредить 14 дронов, однако обломки сбитых беспилотников вызвали пожары и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.
"И эта ночь в Черкасской области прошла с воздушными тревогами. По вражеским целям работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом обезврежено 14 российских БПЛА", - сообщил Табурец.
По его словам, в результате атаки обошлось без погибших и пострадавших.
Однако взрывные волны и обломки дронов вызвали повреждения в нескольких селах Уманского района: пострадали около десятка частных домов, линии электропередач, а также имущество одного из фермерских хозяйств.
Кроме того, зафиксированы незначительные возгорания на пшеничных полях, которые оперативно ликвидировали спасатели.
В Звенигородском районе из-за падения обломков горел камыш. Возгорание также удалось потушить. Обследование территорий продолжается, уточнили в ОГА.
Атака РФ на Украину
Войска РФ сегодня ночью, 16 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе с нескольких направлений. Также для удара оккупанты применили и ракеты.
В Харькове только за четверть часа прозвучало 17 взрывов, из-за массированной атаки три человека получили ранения. .
В Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.
Также под ударом врага были Одесская область и Винница. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.