Масштабный пожар, перебои с водой и светом: последствия атаки на Чернигов

По словам Брижинского, из-за российской атаки на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Жертв в результате атаки нет.

"В результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. В настоящее время организуются восстановительные работы", - уточнил чиновник.

Он отметил, что в районах, где отсутствует электроснабжение, сниженное давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления ожидается после восстановления электроснабжения.