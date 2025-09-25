ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чернигов под атакой вражеских дронов: РФ бьет по критической инфраструктуре

Четверг 25 сентября 2025 15:00
UA EN RU
Чернигов под атакой вражеских дронов: РФ бьет по критической инфраструктуре Иллюстративное фото: Чернигов под атакой вражеских дронов (facebook.com_DSNSODE )
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем четверга, 25 сентября, нанесла дроновой удар по критической инфраструктуре города Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Около 13:00 Воздушные силы предупредили об угрозе дронов для Чернигова и окрестностей. Там также призвали местных находиться в укрытии. Через час об опасности для города предупредили повторно.

Уже в 14:30 Брижанский сообщил, что Чернигов находится под атакой.

"Враг атакует объекты критической инфраструктуры города. Находитесь в безопасных местах", - заявил он.

Также "Черниговводоканал" призвал жителей города сделать запасы воды.
Чернигов под атакой вражеских дронов: РФ бьет по критической инфраструктуре

Атаки РФ на Чернигов

Российская армия время от времени атакует Чернигов и область дронами и ракетами разных типов. В частности 20 сентября город был под атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена транспортная инфраструктура.

Также сегодня от атаки пострадал город Нежин, Черниговской области. Там за 25 минут было зафиксировано 14 взрывов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, из-за чего возникли проблемы со светом и водой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Чернигов Война в Украине
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"