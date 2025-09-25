РФ атаковала Нежин дронами: 14 прилетов за полчаса, нет света и воды
Утром, 25 сентября, россияне массированно атаковали ударными дронами Нежин Черниговской области. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, из-за чего возникли проблемы со светом и водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Как рассказал городской голова Нежина Александр Кодола, с 7:20 до 7:45 зафиксировано 14 прилетов беспилотников.
Он уточнил, что часть дронов не сдетонировала, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры за пределами города, в результате чего возник пожар. Пострадавших пока нет. Из-за атаки около 30 тысяч абонентов остались без света.
"Все службы выедут на место после наступления нормальной ситуации, потому что уже были досадные случаи, когда враг повторно бьет. Гражданская инфраструктура работает на генераторах", - сообщил мэр.
Из-за отсутствия электроснабжения в Нежине возникли проблемы и с водоснабжением.
В водоканале проинформировали, что подача воды будет осуществляться от генераторов по графику: утром с 9:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 20:00. Жителей города призвали делать запасы воды.
Атака на Украину 25 сентября
Нежин на Черниговщине регулярно страдает от ударов российских дронов.
Так, в ночь на 21 сентября после попадания беспилотников загорелся объект критической инфраструктуры, однако во время тушения пожара враг нанес повторный удар.
Двое спасателей получили ранения и оказались в больнице.
Ранее, 14 сентября, город подвергся самой мощной атаке с начала полномасштабной войны - десятки вражеских дронов в течение более 16 часов тревоги били по критической инфраструктуре и промышленным объектам.
По словам мэра Нежина, тогда часть предприятий подверглась двойным ударам, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением в городе.
Обломки беспилотника упали даже в центре города.