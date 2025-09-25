Масштабный пожар, перебои с водой и светом: последствия атаки на Чернигов

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате удара без света осталось около 30 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского в Telegram .

По словам Брижинского, из-за российской атаки на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Жертв в результате атаки нет.

"В результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. В настоящее время организуются восстановительные работы", - уточнил чиновник.

Он отметил, что в районах, где отсутствует электроснабжение, сниженное давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления ожидается после восстановления электроснабжения.