ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Масштабный пожар, перебои с водой и светом: последствия атаки на Чернигов

Чернигов, Четверг 25 сентября 2025 16:25
UA EN RU
Масштабный пожар, перебои с водой и светом: последствия атаки на Чернигов Иллюстративное фото: Чернигов атаковали дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате удара без света осталось около 30 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского в Telegram.

По словам Брижинского, из-за российской атаки на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Жертв в результате атаки нет.

"В результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. В настоящее время организуются восстановительные работы", - уточнил чиновник.

Он отметил, что в районах, где отсутствует электроснабжение, сниженное давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления ожидается после восстановления электроснабжения.

Атака на Чернигов

Напомним, сегодня, 25 сентября, днем российские оккупанты атаковали Чернигов дронами.

Начальник Черниговской ГВА Брижинский сообщил, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.

При этом "Черниговводоканал" призывал жителей города сделать запасы воды.

К слову, сегодня россияне также ударили по Нежину Черниговской области. В городе после атаки пропал свет и вода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Электроэнергия Водоснабжение Атака дронов Отключение света
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"