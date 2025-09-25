Масштабный пожар, перебои с водой и светом: последствия атаки на Чернигов
Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. В результате удара без света осталось около 30 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского в Telegram.
По словам Брижинского, из-за российской атаки на объекте критической инфраструктуры начался пожар. Жертв в результате атаки нет.
"В результате атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. В настоящее время организуются восстановительные работы", - уточнил чиновник.
Он отметил, что в районах, где отсутствует электроснабжение, сниженное давление в сетях водоснабжения. Улучшение давления ожидается после восстановления электроснабжения.
Атака на Чернигов
Напомним, сегодня, 25 сентября, днем российские оккупанты атаковали Чернигов дронами.
Начальник Черниговской ГВА Брижинский сообщил, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.
При этом "Черниговводоканал" призывал жителей города сделать запасы воды.
К слову, сегодня россияне также ударили по Нежину Черниговской области. В городе после атаки пропал свет и вода.