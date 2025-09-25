Масштабна пожежа, перебої з водою та світлом: наслідки атаки на Чернігів

Російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Внаслідок удару без світла залишилося близько 30 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram.

За словами Брижинського, через російську атаку на об'єкті критичної інфраструктури почалася пожежа. Жертв унаслідок атаки немає. "У результаті атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Наразі організовуються відновлювальні роботи", - уточнив чиновник. Він зазначив, що в районах, де відсутнє електропостачання, знижений тиск у мережах водопостачання. Поліпшення тиску очікується після відновлення електропостачання.