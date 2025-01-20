Штраф за курение в общественных местах: сколько придется заплатить нарушителям

Курение в общественных местах может стать причиной неприятностей не только для окружающих, но и для кошелька самого курильщика. Закон четко определяет, где именно курить запрещено, а также размер штрафов за нарушение этих правил.

Об этом РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Андрея Бовкуна.

В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за курение в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 51 до 170 гривен. Если же нарушение повторится в течение года после первого штрафа, сумма возрастет до 70-240 гривен.

Где курить запрещено

Бовкун объясняет, что статья 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" определяет места, где курение категорически запрещено:

в лифтах и таксофонах;

в учреждениях здравоохранения (и на их территории);

в учебных заведениях (и на их территории);

на территории спортивных и физкультурных объектов;

в кафе, ресторанах, барах;

в помещениях театров, кинотеатров, музеев;

в офисах, госучреждениях и органах местного самоуправления;

в гостиницах и общежитиях;

на детских площадках;

в подъездах многоэтажек;

в подземных переходах;

в общественном транспорте (включая такси);

на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта;

в аэропортах, кроме специально оборудованных для этого мест.

Кроме того, местные советы могут устанавливать дополнительные ограничения в конкретных населенных пунктах.

Что подпадает под запрет

Адвокат отмечает, что ограничения касаются не только традиционных сигарет. В перечень запрещенных устройств и средств для курения входят: