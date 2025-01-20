Штраф за курение в общественных местах: сколько придется заплатить нарушителям
Курение в общественных местах может стать причиной неприятностей не только для окружающих, но и для кошелька самого курильщика. Закон четко определяет, где именно курить запрещено, а также размер штрафов за нарушение этих правил.
Об этом РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Андрея Бовкуна.
В соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за курение в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 51 до 170 гривен. Если же нарушение повторится в течение года после первого штрафа, сумма возрастет до 70-240 гривен.
Где курить запрещено
Бовкун объясняет, что статья 13 Закона Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий" определяет места, где курение категорически запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в учреждениях здравоохранения (и на их территории);
- в учебных заведениях (и на их территории);
- на территории спортивных и физкультурных объектов;
- в кафе, ресторанах, барах;
- в помещениях театров, кинотеатров, музеев;
- в офисах, госучреждениях и органах местного самоуправления;
- в гостиницах и общежитиях;
- на детских площадках;
- в подъездах многоэтажек;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте (включая такси);
- на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта;
- в аэропортах, кроме специально оборудованных для этого мест.
Кроме того, местные советы могут устанавливать дополнительные ограничения в конкретных населенных пунктах.
Что подпадает под запрет
Адвокат отмечает, что ограничения касаются не только традиционных сигарет. В перечень запрещенных устройств и средств для курения входят:
- электронные сигареты;
- устройства для нагревания табачных изделий (IQOS, Glo);
- кальяны;
- травяные смеси для курения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, куда обращаться украинцам, если они стали свидетелями нарушения. Мы также писали, что в Украине усилили контроль за соблюдением антитабачного законодательства. В частности, Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.
Также мы рассказывали, что в случае, когда ваши соседи курят в подъезде, вы можете обращаться в полицию. Это можно сделать не только в случае, когда речь идет о курении обычных сигарет, но и – об электронных сигаретах и вейпах.
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