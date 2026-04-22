В Британии навсегда запретят курить всем, кто родился после 2008 года

02:51 22.04.2026 Ср
2 мин
Закон о первом "бездымном поколении". Как ограничат рекламу вейпов для детей?
aimg Екатерина Коваль
В Британии навсегда запретят курить всем, кто родился после 2008 года Фото: под запрет подпадают и вейпы (Getty Images)

Парламент Великобритании принял закон, который запрещает продажу табака лицам, рожденным после 1 января 2009 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Тихая эпидемия. Как сердечно-сосудистые болезни и диабет забирают годы жизни и что с этим делать

Что запрещает закон

Законопроект о табаке и электронных сигаретах (Tobacco and Vapes Bill) прошел все стадии в обеих палатах парламента. После получения королевского согласия на следующей неделе он станет действующим законодательством.

Документ предусматривает, что никто, кто родился 1 января 2009 года или позже, никогда не сможет легально приобрести табачные изделия на территории Великобритании.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал это "историческим моментом для здоровья нации".

"Дети в Великобритании станут частью первого бездымного поколения, защищенного от пожизненной зависимости и вреда", - заявил он.

Расширение запрета на курение в общественных местах

Закон также предоставляет министрам полномочия усилить существующий запрет на курение в общественных местах. Отныне он распространяется на детские площадки, территории возле школ и больниц.

Реакция общественных организаций

Генеральный директор организации Action on Smoking and Health (ASH) Гейзел Чизмен назвала это "решающим поворотным моментом для общественного здоровья".

"Конец курения и опустошительного вреда, который оно наносит, больше не является неопределенным - он неизбежен", - заявила она.

Сара Слит, генеральный директор благотворительной организации Asthma and Lung UK, добавила, что "бездымное будущее означает, что табачная индустрия больше не сможет наносить вред легким следующего поколения".

Относительно вейпов

Закон также запрещает брендировать, продвигать и рекламировать электронные сигареты и никотиновые продукты для детей. Однако некоторые представители вейп-индустрии выразили обеспокоенность, что слишком ограничительные меры могут подтолкнуть бывших курильщиков, которые перешли на вейпинг, обратно к табаку.

Борьба с табакокурением в Европе набирает обороты. В июле 2025 года Франция ввела запрет на курение на пляжах, в парках, возле школ, библиотек, бассейнов и автобусных остановок. Нарушителям грозят штрафы до 700 евро.

В Украине за курение в неположенных местах (учебные заведения, больницы, кафе, детские площадки, подъезды, транспорт и т.д.) предусмотрены штрафы от 51 до 240 гривен в зависимости от количества нарушений. Запрет распространяется как на обычные сигареты, так и на электронные устройства, кальяны и травяные смеси.

