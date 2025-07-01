Франция запретила курение на пляжах и в парках: штрафы до 700 евро
Во Франции вступил в силу новый запрет на курение в общественных местах - отныне курить на пляжах, в парках, возле школ, библиотек, бассейнов и автобусных остановок запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Запрет действует уже с воскресенья, 29 июня, сразу после публикации соответствующего документа в официальном правительственном вестнике. Этот шаг направлен на защиту детей от пассивного курения, особенно накануне летних каникул.
Нарушителей будет ждать штраф - 135 евро, а в отдельных случаях сумма может вырасти до 700 евро.
"Табак должен исчезнуть из мест, где есть дети. Парк, пляж, школа - это пространства для игры, обучения и дыхания. Не для курения", - заявила министр здравоохранения и по делам семьи Катрин Вотрен.
Это очередной шаг к реализации правительственной цели - создать "поколение без табака" до 2032 года.
Что именно запрещено
Во Франции с 29 июня запрещено:
- курение на пляжах и в парках;
- курение в пределах 10 метров от школ, бассейнов, библиотек;
- курить на автобусных остановках.
Однако новые правила не охватывают террасы кафе и ресторанов, что вызвало критику среди активистов, которые борются с табакокурением. Также запрет не распространяется на электронные сигареты, хотя эксперты предупреждают, что их вкусы часто привлекают молодежь.
Несмотря на это, по данным опросов, 62% французов поддерживают ограничения на курение в общественных местах. По официальной статистике, во Франции из-за пассивного курения ежегодно умирает от 3 до 5 тысяч человек. В целом табак убивает около 75 тысяч французов ежегодно.
По данным Национального агентства по вопросам зависимостей, доля курильщиков во Франции является самой низкой с 2000 года - в 2023-м ежедневно курили менее четверти взрослых в возрасте от 18 до 75 лет.
Напомним, в Украине курение в запрещенных местах карается штрафом - от 51 до 240 гривен в зависимости от количества нарушений. Запрет касается как обычных сигарет, так и электронных устройств, кальянов и травяных смесей. Перечень мест, где курить нельзя, включает учебные заведения, больницы, кафе, детские площадки, подъезды, транспорт и другие публичные пространства.
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