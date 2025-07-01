ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Франция запретила курение на пляжах и в парках: штрафы до 700 евро

Вторник 01 июля 2025 11:36
UA EN RU
Франция запретила курение на пляжах и в парках: штрафы до 700 евро Фото: Во Франции запретили курить в общественных местах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Франции вступил в силу новый запрет на курение в общественных местах - отныне курить на пляжах, в парках, возле школ, библиотек, бассейнов и автобусных остановок запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Запрет действует уже с воскресенья, 29 июня, сразу после публикации соответствующего документа в официальном правительственном вестнике. Этот шаг направлен на защиту детей от пассивного курения, особенно накануне летних каникул.

Нарушителей будет ждать штраф - 135 евро, а в отдельных случаях сумма может вырасти до 700 евро.

"Табак должен исчезнуть из мест, где есть дети. Парк, пляж, школа - это пространства для игры, обучения и дыхания. Не для курения", - заявила министр здравоохранения и по делам семьи Катрин Вотрен.

Это очередной шаг к реализации правительственной цели - создать "поколение без табака" до 2032 года.

Что именно запрещено

Во Франции с 29 июня запрещено:

  • курение на пляжах и в парках;
  • курение в пределах 10 метров от школ, бассейнов, библиотек;
  • курить на автобусных остановках.

Однако новые правила не охватывают террасы кафе и ресторанов, что вызвало критику среди активистов, которые борются с табакокурением. Также запрет не распространяется на электронные сигареты, хотя эксперты предупреждают, что их вкусы часто привлекают молодежь.

Несмотря на это, по данным опросов, 62% французов поддерживают ограничения на курение в общественных местах. По официальной статистике, во Франции из-за пассивного курения ежегодно умирает от 3 до 5 тысяч человек. В целом табак убивает около 75 тысяч французов ежегодно.

По данным Национального агентства по вопросам зависимостей, доля курильщиков во Франции является самой низкой с 2000 года - в 2023-м ежедневно курили менее четверти взрослых в возрасте от 18 до 75 лет.

Напомним, в Украине курение в запрещенных местах карается штрафом - от 51 до 240 гривен в зависимости от количества нарушений. Запрет касается как обычных сигарет, так и электронных устройств, кальянов и травяных смесей. Перечень мест, где курить нельзя, включает учебные заведения, больницы, кафе, детские площадки, подъезды, транспорт и другие публичные пространства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Штрафы Курение
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства