Масштабная кража земли в Киеве: СБУ разоблачила сделку беглого нардепа Деркача

16:55 09.04.2026 Чт
Как заповедные гектары Киева стали собственностью политика и его окружения?
aimg Сергей Козачук
Масштабная кража земли в Киеве: СБУ разоблачила сделку беглого нардепа Деркача Фото: СБУ раскрыла земельную аферу Андрея Деркача в Киеве (facebook.com/SecurSerUkraine)

Экс-нардеп Андрей Деркач присвоил 41,5 га заповедной земли в Киеве стоимостью более 595 млн гривен. Организатору схемы и его сообщникам сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали преступной схемы

По данным следствия, Андрей Деркач во время своей депутатской каденции до 2019 года незаконно завладел участками, составляющими почти 50% от общей площади природоохранной зоны столицы.

К сделке он привлек тогдашних руководителей Обуховской райгосадминистрации и райотдела Госкомзема.

Для реализации плана участники подделали землеустроительную документацию и внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр.

После этого землю пытались легализовать через серию перепродаж, оформляя участки на родственников и знакомых фигурантов.

Объявлены подозрения и задержания

Следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Сейчас задержан один из организаторов сделки - бывший глава Обуховской РГА столичного региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Поскольку Деркач и еще один сообщник скрываются за пределами Украины, подозрения им сообщено заочно.

Дела и санкции против Деркача

Напомним, Андрей Деркач является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, НАБУ раскрыло детали масштабной схемы в энергетической сфере, согласно которым деньги отмывали непосредственно в офисе семьи Деркача. Для легализации незаконных средств участники сделки создали специальный подпольный центр.

Также сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против Деркача и крымского шахматиста Сергея Карякина. Ограничения планируют ввести в рамках нового пакета санкций против предателей Украины.

Ранее, в январе 2023 года, президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства. Вместе с ним паспортов лишились Виктор Медведчук, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Впоследствии Верховная Рада досрочно прекратила их депутатские полномочия.

