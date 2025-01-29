ЕС введет санкции против Деркача и крымского шахматиста Карякина, - СМИ

Европейский Союз в новом пакете санкций введет ограничения против нескольких десятков новых физических и юридических лиц. В список попадут предатели Андрей Деркач и Сергей Карякин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным издания, в 16-м пакете санкции ЕС введут против Андрея Деркача - сына бывшего главы СБУ времен президентства Кучмы Леонида Деркача, нардепа многих созывов (с 1998 по 2023 годы).

В январе 2023 года Деркача лишили украинского гражданства. Предатель стал сенатором РФ от Астраханской области, является членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В сентябре 2020 года против него ввели санкции США из-за попыток повлиять на выборы президента.

В Украине Деркач находится под следствием и объявлен в розыск.

По информации "Радио Свобода", под санкции ЕС также попадет крымский шахматист Сергей Карякин. Он родился в 1990 году в Симферополе, но еще в 2009 году сменил свое спортивное гражданство на российское. С 2014 года некогда самый молодой в мире гроссмейстер оправдывал агрессию РФ против Украины.

Издание добавляет, что в новом пакете ЕС введет ограничения против лиц и организаций из Китая и КНДР. Будут введены санкции против представителей российских пропагандистских СМИ.