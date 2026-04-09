Масштабна крадіжка землі у Києві: СБУ викрила оборудку нардепа-втікача Деркача

16:55 09.04.2026 Чт
2 хв
Як заповідні гектари Києва стали власністю політика та його оточення?
aimg Сергій Козачук
Масштабна крадіжка землі у Києві: СБУ викрила оборудку нардепа-втікача Деркача Фото: СБУ розкрила земельну аферу Андрія Деркача у Києві (facebook.com/SecurSerUkraine)

Екснардеп Андрій Деркач привласнив 41,5 га заповідної землі в Києві вартістю понад 595 млн гривень. Організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Читайте також: Готували вбивство начальника ТЦК: в СБУ розповіли, кого затримали в Одесі

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, Андрій Деркач під час своєї депутатської каденції до 2019 року незаконно заволодів ділянками, що становлять майже 50% від загальної площі природоохоронної зони столиці.

До оборудки він залучив тодішніх керівників Обухівської райдержадміністрації та райвідділу Держкомзему.

Для реалізації плану учасники підробили землевпорядну документацію та внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру.

Після цього землю намагалися легалізувати через серію перепродажів, оформлюючи ділянки на родичів та знайомих фігурантів.

Фото: СБУ розкрила земельну аферу Андрія Деркача у Києві (t.me/SBUkr)

Оголошені підозри та затримання

Слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Наразі затримано одного з організаторів оборудки - колишнього очільника Обухівської РДА столичного регіону. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначили у відомстві.

Оскільки Деркач та ще один спільник переховуються за межами України, підозри їм повідомлено заочно.

Справи та санкції проти Деркача

Нагадаємо, Андрій Деркач є фігурантом низки кримінальних проваджень. Зокрема, НАБУ розкрило деталі масштабної схеми в енергетичній сфері, згідно з якими гроші відмивали безпосередньо в офісі сім'ї Деркача. Для легалізації незаконних коштів учасники оборудки створили спеціальний підпільний центр.

Також повідомлялося, що Євросоюз готує санкції проти Деркача та кримського шахіста Сергія Карякіна. Обмеження планують запровадити у межах нового пакету санкцій проти зрадників України.

Раніше, у січні 2023 року, президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства. Разом із ним паспортів позбулися Віктор Медведчук, Тарас Козак та Ренат Кузьмін. Згодом Верховна Рада достроково припинила їхні депутатські повноваження.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
