Массированный удар дронами по Чернигову: в ГСЧС показали фото последствий

Украина, Понедельник 27 октября 2025 17:22
UA EN RU
Массированный удар дронами по Чернигову: в ГСЧС показали фото последствий Фото: последствия атаки на Чернигов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным от ГСЧС, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. Пострадавшего спасатели вместе с медиками доставили в карету скорой помощи.

В Черниговском районе в результате попадания дрона загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото: последствия атаки на Чернигов (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Чернигова

Сегодня, 27 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах российских беспилотников в направлении Чернигова. А вот мониторинговые группы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

Также вчера вечером россияне снова пытались атаковать Чернигов дронами - на одном из предприятий зафиксировано попадание.

Также мы писали, что 20 октября, россияне повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области. После этого сам город а также часть региона были в блэкауте.

А уже 24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Чернигове после длительного блэкаута всем пользователям вернули электроснабжение несмотря на регулярные удары россиян по критической энергетике.

"Если говорить о Черниговской области, то я могу сказать, что Чернигов уже сегодня полностью со светом", - заявила премьер-министр Украины.

