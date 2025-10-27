Массированный удар дронами по Чернигову: в ГСЧС показали фото последствий

В понедельник, 27 октября российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным от ГСЧС, в Чернигове в результате удара повреждены четыре жилых дома, один человек получил травмы. Пострадавшего спасатели вместе с медиками доставили в карету скорой помощи.

В Черниговском районе в результате попадания дрона загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали пожарные. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото: последствия атаки на Чернигов (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Чернигова

Сегодня, 27 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах российских беспилотников в направлении Чернигова. А вот мониторинговые группы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".