Массированный обстрел Украины и планы Трампа по санкциям против РФ: новости за 7 марта

Россияне нанесли массированный удар по Украине

Россия в пятницу, 7 марта, осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел Украины, нацелившись на энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах. Есть "прилеты" в Харькове, Тернопольской, Одесской, Черниговской областях, попадания в важные объекты. Пострадали люди.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Трамп серьезно рассматривает масштабные санкции и тарифы против РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает введение масштабных санкций против России. Также обсуждается введение тарифов на российские товары.

"Исходя из того, что Россия сейчас просто "молотит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", - отметил Трамп.

Он призвал Украину и Россию садиться за стол переговоров "прямо сейчас", пока "не стало слишком поздно".

МИД Саудовской Аравии назвал место встречи представителей США и Украины

Саудовская Аравия подтвердила проведение запланированной встречи между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Она состоится в городе Джидда.

В заявлении Саудовская Аравия также подтвердила свои постоянные усилия по достижению прочного мира для прекращения войны в Украине, которые она продолжает на протяжении последних трех лет.

В МИД рассказали о повестке дня переговоров Украины с США

На встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии обсудят несколько вопросов, в центре разговора будет путь к миру. Участие россиян в переговорах не предполагается.

"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", - сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Он рассказал, что на повестке дня встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора - путь к миру.

Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности до окончания войны. Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.

В то время как Украина призывает предоставить гарантии безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп говорит, что хочет, чтобы боевые действия прекратились первыми.

"Прежде чем даже подумать об этом, я хочу завершить войну, закончить ее... Что касается вопроса о безопасности позже, это легкая часть. Тяжелая часть - это решить конфликт", - сказал лидер США.

В то же время, на вопрос, использует ли Россия паузу США в предоставлении помощи и разведданных Украине во время ее последних атак, Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин "делает то, что сделал бы любой другой".

Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Украина больше не имеет доступа к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. Причина связана с решением властей США приостановить обмен разведданными с Украиной.

В заявлении Maxar говорится о том, что у компании есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решение о том, как использовать и передавать эти данные".

Как отметили в компании, один из таких контрактов заключен с GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - программа правительства США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

В то же время в Национальном агентстве геопространственной разведки США отметили, что США временно временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемым правительством США".

Путин может согласиться на перемирие с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на прекращение огня с Украиной. Но для этого есть условие.

По информации источников Bloomberg, в прошлом месяце во время встречи в Саудовской Аравии российская делегация передала американской предложение о прекращении огня с Украиной.

Один из собеседников издания рассказал, что для прекращения огня Россия хочет иметь четкое понимание рамок окончательного мирного соглашения. В частности, Москва настаивает на том, чтобы были определены параметры миротворческой миссии, которую могут направить в Украину. Речь идет о согласовании того, какие страны отправят солдат.

Стоит заметить, что Россия выступает против участия в миротворческой миссии стран НАТО.

При этом источники издания уточняют, что Москва не возражает против того, чтобы такие "нейтральные" в конфликте страны, как Китай, разместили свои войска на территории Украины.

Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны для Украины

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.

"Продолжаю работу в командировке, сегодня - Нидерланды. Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом", - отметил Умеров.

Он добавил, что Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины, и добавил, что эта поддержка остается неизменной.

США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными

США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя. Однако сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.