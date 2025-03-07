ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными, - CNN

Пятница 07 марта 2025 21:29
UA EN RU
США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными, - CNN Фото: США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя. Однако сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американских чиновников из сферы обороны, США не хотят, чтобы их воспринимали как активную часть в помощи Украине в нанесении ударов по территории России. Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели.

Однако США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.

США прекратили обмен разведданными с Украиной

Напомним, на днях стало известно, что США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что подтвердил директор ЦРУ. Ранее сообщалось, что Вашингтон лишь ограничил передачу данных для ударов по территории России, но продолжал делиться информацией о позициях оккупантов.

Администрация Трампа таким образом давит на Киев, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров с Москвой, выдвигая при этом требования только к украинской стороне.

В то же время глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

Также, по данным СМИ, Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
Зеленский: сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время
DAILY
Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сотни "шахедов" каждую ночь. Как Россия истощает ПВО и что будет из-за остановки помощи от США