США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными, - CNN

США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя. Однако сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американских чиновников из сферы обороны, США не хотят, чтобы их воспринимали как активную часть в помощи Украине в нанесении ударов по территории России. Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели. Однако США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя. Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.