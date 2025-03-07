Путин может согласиться на перемирие с Украиной, но есть условие, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на прекращение огня с Украиной. Но для этого есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, в прошлом месяце во время встречи в Саудовской Аравии российская делегация передала американской предложение по прекращению огня с Украиной.

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что для прекращения огня Россия хочет иметь четкое понимание рамок окончательного мирного соглашения. В частности, Москва настаивает на том, чтобы были определены параметры миротворческой миссии, которую могут направить в Украину. Речь о согласовании того, какие страны отправят солдат.

Стоит заметить, что Россия выступает против участия в миротворческой миссии стран НАТО.

При этом источники издания уточняют, что Москва не возражает против того, чтобы такие "нейтральные" в конфликте страны, как Китай, разместили свои войска на территории Украины.