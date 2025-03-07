"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки

Россия провела очередной массированный ракетно-дроновой обстрел Украины , нацелившись на энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах. Есть "прилеты" в Харькове, Тернопольской, Одесской, Черниговской областях, попадания в важные объекты. Пострадали люди.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях массированной атаки.

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С вечера российские террористы запустили ударные "Шахеды". Впоследствии стало известно, что враг применил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Ближе к утру в украинское воздушное пространство начали залетать ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ писали и о взлете утром истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", впрочем, впоследствии это сообщение было удалено.

Чем атаковали россияне

Учитывая предупреждения от Воздушных сил в течение атаки, враг применил ударные дроны "Шахед", баллистику, крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

При этом, как рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, во время этого удара было самое массовое применение врагом "Калибров" из акватории Черного моря. Войска РФ использовали почти 20 таких ракет.

"Россияне применили привычную тактику: выйти из бухты, ударить и вернуться. Утром в море еще находились три единицы, две из них - снаряженные. Сказать, что это какое-то событие необычное, нельзя", - сказал он.

По его словам, с начала года это было третье применение крылатых ракет из акватории Черного моря, по одному ракетному удару было в январе, феврале и теперь в марте.

"То есть нельзя сказать, что они их активно используют, но тем не менее, с начала года это было самое массовое применение, почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря", - отметил Плетенчук.

Согласно обнародованной сводке Воздушных сил, всего войска РФ запустили по Украине 261 средство воздушного нападения - 67 ракет разных типов и 194 дронов. Сбить удалось 34 ракеты и 100 дронов, еще 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

В частности, уничтожено:

25 из 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 из 8 крылатых ракет Калибр;

0 из 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

0 из 4 зенитных управляемых ракет С-300;

1 из 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

100 из 194 ударных БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторы других типов.

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) - не достигли своих целей.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.

"Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - заявили в Воздушных силах.

Под ударом энергетическая и газовая инфраструктура

Во время ракетно-дроновой атаки министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия продолжает свой энергетический террор.

"Снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения", - написал он в Facebook.

Министр отметил, что "РФ пытается причинить боль именно обычным украинцам", обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить Украину без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за официальными сообщениями", - отметил глава Минэнерго.

Позже стало известно, что оккупанты совершили уже 17-ю комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа "Нафтогаз" принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом", - сообщил руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Какие регионы были под атакой, все о последствиях

Одесская область

Сначала враг в очередной раз прибегнул к массированной дроновой атаке Одесской области. В пригороде Одессы загорелись три жилых частных дома. Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В частности, Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в регионе.

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака", - заявили в компании.

Также повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили. Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

Утром враг выпустил по региону и ракеты. В Подольском районе в результате падения обломков одной из крылатых ракет загорелся частный одноэтажный жилой дом, еще четыре дома повреждены. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Кроме того, ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.