Массированный обстрел Донецкой области: горели многоэтажки, есть пострадавшие

Донецкая область, Воскресенье 28 сентября 2025 12:04
Массированный обстрел Донецкой области: горели многоэтажки, есть пострадавшие Фото: последствия массированных обстрелов Донетчины (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Савченко Юлія

За последние сутки оккупанты 25 раз обстреляли Донецкую область, повредив более десяти многоэтажек и частных домов, ранены несколько человек, эвакуированы сотни мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

  • В Лимане в результате российских ударов повреждены дом и автомобиль.
  • В Николаевке зафиксировано повреждение админздания.
  • В Ореховатке пострадали три автомобиля.
  • В Славянске обстрелы повредили два дома и газопровод.
  • В Алексеево-Дружковке один человек получил ранения, повреждены пять многоэтажек и административное здание.
  • В Ильиновке ранен один человек, поврежден жилой дом.
  • В Константиновке ранены три человека, повреждены шесть частных домов, пять многоэтажек и автомобиль.
  • В Северске пострадали два жилых дома.

По состоянию на утро 28 сентября с линии фронта эвакуированы 349 человек, среди них 62 ребенка.

Фото: атаки РФ по жилым кварталам Донецкой области (ДОВА)

Обстрелы Донетчины

Напомним, в результате последней атаки повреждены четыре админздания в Доброполье. В Дружковке ранены два человека, повреждены пятиэтажка и церковь. В Константиновке пострадали 12 многоэтажек.

Ранее мы писали, что патрульные помогли эвакуироваться из прифронтовой Константиновки паре пожилых людей. Их пришлось вызволять из разрушенного дома.

Недавно российские войска сбросили на Константиновку авиабомбу ФАБ-250, в результате удара погибли пять человек.

По данным правительства, более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из опасных районов в Днепропетровской и Донецкой областях.

