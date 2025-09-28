Массированный обстрел Донецкой области: горели многоэтажки, есть пострадавшие

За последние сутки оккупанты 25 раз обстреляли Донецкую область, повредив более десяти многоэтажек и частных домов, ранены несколько человек, эвакуированы сотни мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По состоянию на утро 28 сентября с линии фронта эвакуированы 349 человек, среди них 62 ребенка.

Обстрелы Донетчины

Напомним, в результате последней атаки повреждены четыре админздания в Доброполье. В Дружковке ранены два человека, повреждены пятиэтажка и церковь. В Константиновке пострадали 12 многоэтажек.

Ранее мы писали, что патрульные помогли эвакуироваться из прифронтовой Константиновки паре пожилых людей. Их пришлось вызволять из разрушенного дома.

Недавно российские войска сбросили на Константиновку авиабомбу ФАБ-250, в результате удара погибли пять человек.

По данным правительства, более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из опасных районов в Днепропетровской и Донецкой областях.