Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины: что известно

Суббота 23 августа 2025 16:43
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины: что известно
Автор: Эдуард Ткач

В Днепропетровской и Донецкой областях более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые проживают в опасных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин и территорий Украины.

В министерстве рассказали, что в этом году с 1 июня по 22 августа из двух областей эвакуировано более 64 тысяч человек. В то же время до сих пор остается те люди, которые нуждаются в эвакуации, причем среди них много детей.

"Еще около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации - это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них - почти 17 200 детей", - говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что транзитный пункт в Павлограде (Днепропетровская область) - является одним из ключевых для эвакуации. Кроме того, работает новый пункт в Лозовой (Харьковская область) и начинает работу еще один в Волосском (Днепропетровская область).

"Транзитный пункт в Лозовой может принять 244 человека, и за трое суток его работы уже 224 человека получили комплексную помощь в этом пункте. Вчера утром в транзитном пункте находились 17 человек. Все остальные - отправились вглубь страны в места временного размещения", - рассказали в министерстве.

Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что каждая область, из которой проводится эвакуация в безопасные регионы, имеет партнерскую - принимающую область.

Так, сейчас Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных. В то же время Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости.

"Мы переформатируем работу транзитных пунктов так, чтобы они выполняли исключительно временную функцию, и люди могли переместиться в более безопасные регионы в течение суток", - подчеркнул Кулеба.

В министерстве также добавили, что продолжают курсировать эвакуационные поезда с дополнительными вагонами.

Так, с 15 августа уже более 430 человек эвакуировались в Киев, Львов и Ровно. Следующие маршруты также запланированы, и дополнительные эвакуационные поезда выделены.

"Укрзализныця будет работать над расширением эвакуационных направлений: поезда могут отправляться из Павлограда и Днепра на Полтаву, Одессу, Черкассы и Кировоград", - сказано в заметке.

Кроме того, Министерство социальной политики, семьи и емкости Украины, работает над организацией мест временного размещения для 2000 маломобильных лиц

"Дополнительно необходимо обеспечить прямую транспортировку маломобильных людей, нуждающихся в медицинской помощи, из эвакуационных пунктов в специализированные больницы", - резюмировали в министерстве.

Эвакуация в связи с войной

Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением РФ, регулярными обстрелами и прямыми боевыми действиями, много людей в прифронтовых областях вынуждены были эвакуироваться. Причем этот процесс происходит до сих пор, поскольку люди остаются жить в опасных районах.

Ранее, около недели назад, мы писали, что в Донецкой области расширили список населенных пунктов для принудительной эвакуации.

В частности, было анонсировано, что обязательную эвакуацию с детьми объявили в Дружковке, а также детей будут вывозить из населенных пунктов Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.

