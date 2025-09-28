Масований обстріл Донеччини: горіли багатоповерхівки, є постраждалі

Протягом останньої доби окупанти 25 разів обстріляли Донеччину, пошкодивши понад десять багатоповерхівок та приватних будинків, поранено кілька людей, евакуйовано сотні мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Станом на ранок 28 вересня з лінії фронту евакуйовано 349 людей, серед них 62 дитини.

Обстріли Донеччини

Нагадаємо, внаслідок останньої атаки пошкоджено чотири адмінбудівлі в Добропіллі. У Дружківці поранено двох людей, пошкоджено п’ятиповерхівку та церкву. В Костянтинівці постраждали 12 багатоповерхівок.

Раніше ми писали, що патрульні допомогли евакуюватися з прифронтової Костянтинівки парі літніх людей. Їх довелося визволяти зі зруйнованого будинку.

Нещодавно російські війська скинули на Костянтинівку авіабомбу ФАБ-250, внаслідок удару загинули п'ятеро людей.

За даними уряду, понад 200 тисяч людей потребують евакуації з небезпечних районів у Дніпропетровській та Донецькій областях.