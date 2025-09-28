ua en ru
Масований обстріл Донеччини: горіли багатоповерхівки, є постраждалі

Донецька область , Неділя 28 вересня 2025 12:04
Масований обстріл Донеччини: горіли багатоповерхівки, є постраждалі Фото: наслідки масованих обстрілів Донеччини (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Савченко Юлія

Протягом останньої доби окупанти 25 разів обстріляли Донеччину, пошкодивши понад десять багатоповерхівок та приватних будинків, поранено кілька людей, евакуйовано сотні мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

  • У Лимані внаслідок російських ударів пошкоджено будинок та автомобіль.
  • У Миколаївці зафіксовано пошкодження адмінбудівлі.
  • В Оріхуватці постраждали три автівки.
  • У Слов'янську обстріли пошкодили два будинки та газогін.
  • В Олексієво-Дружківці одна людина отримала поранення, пошкоджено п’ять багатоповерхівок та адміністративну будівлю.
  • В Іллінівці поранено одну людину, пошкоджено житловий будинок.
  • У Костянтинівці поранено трьох людей, пошкоджено шість приватних будинків, п’ять багатоповерхівок та автівку.
  • У Сіверську постраждали два житлових будинки.

Станом на ранок 28 вересня з лінії фронту евакуйовано 349 людей, серед них 62 дитини.

Фото: атаки РФ по житлових кварталах Донеччини (Донецька ОВА)

Обстріли Донеччини

Нагадаємо, внаслідок останньої атаки пошкоджено чотири адмінбудівлі в Добропіллі. У Дружківці поранено двох людей, пошкоджено п’ятиповерхівку та церкву. В Костянтинівці постраждали 12 багатоповерхівок.

Раніше ми писали, що патрульні допомогли евакуюватися з прифронтової Костянтинівки парі літніх людей. Їх довелося визволяти зі зруйнованого будинку.

Нещодавно російські війська скинули на Костянтинівку авіабомбу ФАБ-250, внаслідок удару загинули п'ятеро людей.

За даними уряду, понад 200 тисяч людей потребують евакуації з небезпечних районів у Дніпропетровській та Донецькій областях.

